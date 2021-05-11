На Донбассе поймали диверсанта - сотрудника "милиции ДНР": он сознался во многом
Оккупанты готовили диверсию на День победы 9 мая. Вблизи поселка Шумы украинские военные поймали работника так называемой "милиции ДНР", который проводил разведку наших позиций.
Об этом сообщает ТСН.
Мужчина по имени Александр Скобляк рассказал, что боевики планировали диверсию - подрыв местной помповой станции, которая поставляет воду в Торецк, Майорск и Горловку. В планах боевиков было обвинить во взрыве украинскую армию.
Теперь с диверсантом работают правоохранители. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
"На водонасосную станцию было завезено большое количество взрывчатых веществ и боеприпасов для провокационных действий против вооруженных сил Украины. В результате халатного отношения со взрывчатыми веществами был произведен взрыв взрывчатых веществ. В результате чего водонасосная станция была разрушена", - признается диверсант.
Видео: Работник "милиции ДНР" рассказал о диверсии (ТСН)
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