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На Донбассе поймали диверсанта - сотрудника "милиции ДНР": он сознался во многом

Новина українською → Донецкая область, Вторник 11 мая 2021 10:30
На Донбассе поймали диверсанта - сотрудника "милиции ДНР": он сознался во многом Коллаж РБК-Украина: На Донбассе поймали диверсанта
Автор: Светлана Мащенко

Оккупанты готовили диверсию на День победы 9 мая. Вблизи поселка Шумы украинские военные поймали работника так называемой "милиции ДНР", который проводил разведку наших позиций.

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина по имени Александр Скобляк рассказал, что боевики планировали диверсию - подрыв местной помповой станции, которая поставляет воду в Торецк, Майорск и Горловку. В планах боевиков было обвинить во взрыве украинскую армию.

Теперь с диверсантом работают правоохранители. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

"На водонасосную станцию было завезено большое количество взрывчатых веществ и боеприпасов для провокационных действий против вооруженных сил Украины. В результате халатного отношения со взрывчатыми веществами был произведен взрыв взрывчатых веществ. В результате чего водонасосная станция была разрушена", - признается диверсант.

Видео: Работник "милиции ДНР" рассказал о диверсии (ТСН)

Ранее мы писали, что жительница Мариуполя влипла в скандал заявлением о войне, назвав войска ВСУ "соской-пустышкой".

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