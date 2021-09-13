На Донбассе погибло трое бойцов ВСУ: фото героев

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил за последние дни погибли трое военных ВСУ - разведчик Денис Герман, морской пехотинец Артур Голуб и старший солдат Алексей Куленко.
Об этом сообщает Украинский милитаристский центр.
Денис Герман не дожил до своего 32-летия. 29 сентября он должен был отпраздновать день рождения, но вражеская пуля 11 сентября оборвала его жизнь.
Денис Герман (фото: iz.com.ua)
Разведчик проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне.
Защитник Украины родился в Запорожье, учился в школе № 91. После чего окончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение". Дома у него осталась мать.
Алексей Куленко также погиб 11 сентября. Его убили в районе села Причепиловка Луганской области, в результате обстрела боевиков. Алексею было 36 лет. Он родом из села Покотилово Кировоградской области.
Алексей Куленко (фото: mil.in.ua)
Старший солдат служил в 17-м отдельно мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Артур Голуб погиб 12 сентября в районе населенного пункта Верхнеторецкое Донецкой области, где боевики применили противотанковый ракетный комплекс. Они попали в грузовик, за рулем которого был Голуб.
Артур Голуб (фото: facebook.com/503obmp)
Морскому пехотинцу было всего 27 лет. Он родом из Житомирской области.
Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины Юрий Михайлов.
Ранее на Донбассе боевики подорвали авто с военными ВСУ, в результате чего погиб Роман Гуляк.