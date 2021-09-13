На Донбассе погибло трое бойцов ВСУ: фото героев

Денис Герман

Денис Герман не дожил до своего 32-летия. 29 сентября он должен был отпраздновать день рождения, но вражеская пуля 11 сентября оборвала его жизнь.

Денис Герман (фото: iz.com.ua)

Разведчик проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

Защитник Украины родился в Запорожье, учился в школе № 91. После чего окончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение". Дома у него осталась мать.

Алексей Куленко

Алексей Куленко также погиб 11 сентября. Его убили в районе села Причепиловка Луганской области, в результате обстрела боевиков. Алексею было 36 лет. Он родом из села Покотилово Кировоградской области.

Алексей Куленко (фото: mil.in.ua)

Старший солдат служил в 17-м отдельно мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Артур Голуб

Артур Голуб погиб 12 сентября в районе населенного пункта Верхнеторецкое Донецкой области, где боевики применили противотанковый ракетный комплекс. Они попали в грузовик, за рулем которого был Голуб.

Артур Голуб (фото: facebook.com/503obmp)

Морскому пехотинцу было всего 27 лет. Он родом из Житомирской области.