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На Донбассе погибло трое бойцов ВСУ: фото героев

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Донбасс, Понедельник 13 сентября 2021 16:43
На Донбассе погибло трое бойцов ВСУ: фото героев Коллаж РБК-Украина: на Донбассе погибли трое военных ВСУ
Автор: Styler

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил за последние дни погибли трое военных ВСУ - разведчик Денис Герман, морской пехотинец Артур Голуб и старший солдат Алексей Куленко.

Об этом сообщает Украинский милитаристский центр.

Денис Герман

Денис Герман не дожил до своего 32-летия. 29 сентября он должен был отпраздновать день рождения, но вражеская пуля 11 сентября оборвала его жизнь.

На Донбассе погибло трое бойцов ВСУ: фото героев

Денис Герман (фото: iz.com.ua)

Разведчик проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

Защитник Украины родился в Запорожье, учился в школе № 91. После чего окончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение". Дома у него осталась мать.

Алексей Куленко

Алексей Куленко также погиб 11 сентября. Его убили в районе села Причепиловка Луганской области, в результате обстрела боевиков. Алексею было 36 лет. Он родом из села Покотилово Кировоградской области.

На Донбассе погибло трое бойцов ВСУ: фото героев

Алексей Куленко (фото: mil.in.ua)

Старший солдат служил в 17-м отдельно мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Артур Голуб

Артур Голуб погиб 12 сентября в районе населенного пункта Верхнеторецкое Донецкой области, где боевики применили противотанковый ракетный комплекс. Они попали в грузовик, за рулем которого был Голуб.

На Донбассе погибло трое бойцов ВСУ: фото героев

Артур Голуб (фото: facebook.com/503obmp)

Морскому пехотинцу было всего 27 лет. Он родом из Житомирской области.

Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины Юрий Михайлов.

Ранее на Донбассе боевики подорвали авто с военными ВСУ, в результате чего погиб Роман Гуляк.

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