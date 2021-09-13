На Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ: фото героїв

На Донбасі в зоні проведення операції об'єднаних сил за останні дні загинули троє військових ЗСУ - розвідник Денис Герман, морський піхотинець Артур Голуб і старший солдат Олексій Куленко.

Денис Герман

Денис Герман не дожив до свого 32-річчя. 29 вересня він повинен був відсвяткувати день народження, але ворожа куля 11 вересня обірвала його життя.

Денис Герман (фото: iz.com.ua)

Розвідник проходив службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні.

Захисник України народився в Запоріжжі, навчався в школі № 91. Після чого закінчив "Класичний приватний ліцей", здобув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство". Вдома у нього залишилася мати.

Олексій Куленко

Олексій Куленко також загинув 11 вересня. Його вбили в районі села Причепилівка Луганської області, в результаті обстрілу бойовиків. Олексію було 36 років. Він родом із села Покотилове Кіровоградської області.

Олексій Куленко (фото: mil.in.ua)

Старший солдат служив у 17-му окремо мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Артур Голуб

Артур Голуб загинув 12 вересня в районі населеного пункту Верхньоторецьке Донецької області, де бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Вони потрапили у вантажівку, за кермом якої був Голуб.

Артур Голуб (фото: facebook.com/503obmp)

Морському піхотинцю було всього 27 років. Він родом з Житомирської області.