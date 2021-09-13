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На Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ: фото героїв

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Донбас, Понеділок 13 вересня 2021 16:43
На Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ: фото героїв Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинули троє військових ЗСУ
Автор: Styler

На Донбасі в зоні проведення операції об'єднаних сил за останні дні загинули троє військових ЗСУ - розвідник Денис Герман, морський піхотинець Артур Голуб і старший солдат Олексій Куленко.

Про це повідомляє Український мілітаристський центр.

Денис Герман

Денис Герман не дожив до свого 32-річчя. 29 вересня він повинен був відсвяткувати день народження, але ворожа куля 11 вересня обірвала його життя.

На Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ: фото героїв

Денис Герман (фото: iz.com.ua)

Розвідник проходив службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні.

Захисник України народився в Запоріжжі, навчався в школі № 91. Після чого закінчив "Класичний приватний ліцей", здобув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство". Вдома у нього залишилася мати.

Олексій Куленко

Олексій Куленко також загинув 11 вересня. Його вбили в районі села Причепилівка Луганської області, в результаті обстрілу бойовиків. Олексію було 36 років. Він родом із села Покотилове Кіровоградської області.

На Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ: фото героїв

Олексій Куленко (фото: mil.in.ua)

Старший солдат служив у 17-му окремо мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Артур Голуб

Артур Голуб загинув 12 вересня в районі населеного пункту Верхньоторецьке Донецької області, де бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Вони потрапили у вантажівку, за кермом якої був Голуб.

На Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ: фото героїв

Артур Голуб (фото: facebook.com/503obmp)

Морському піхотинцю було всього 27 років. Він родом з Житомирської області.

Нагадаємо, на Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України Юрій Михайлов.

Раніше на Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ, внаслідок чого загинув Роман Гуляк.

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