На Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ: фото героїв
На Донбасі в зоні проведення операції об'єднаних сил за останні дні загинули троє військових ЗСУ - розвідник Денис Герман, морський піхотинець Артур Голуб і старший солдат Олексій Куленко.
Про це повідомляє Український мілітаристський центр.
Денис Герман
Денис Герман не дожив до свого 32-річчя. 29 вересня він повинен був відсвяткувати день народження, але ворожа куля 11 вересня обірвала його життя.
Денис Герман (фото: iz.com.ua)
Розвідник проходив службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні.
Захисник України народився в Запоріжжі, навчався в школі № 91. Після чого закінчив "Класичний приватний ліцей", здобув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство". Вдома у нього залишилася мати.
Олексій Куленко
Олексій Куленко також загинув 11 вересня. Його вбили в районі села Причепилівка Луганської області, в результаті обстрілу бойовиків. Олексію було 36 років. Він родом із села Покотилове Кіровоградської області.
Олексій Куленко (фото: mil.in.ua)
Старший солдат служив у 17-му окремо мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
Артур Голуб
Артур Голуб загинув 12 вересня в районі населеного пункту Верхньоторецьке Донецької області, де бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Вони потрапили у вантажівку, за кермом якої був Голуб.
Артур Голуб (фото: facebook.com/503obmp)
Морському піхотинцю було всього 27 років. Він родом з Житомирської області.
Нагадаємо, на Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України Юрій Михайлов.
Раніше на Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ, внаслідок чого загинув Роман Гуляк.