На Донбассе погиб боец ВСУ: был родом с Кировоградщины
На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил погиб еще один военный ВСУ. Жизнь старшего сержанта Алексея Куленко оборвалась 11 сентября.
Об этом сообщает глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная в своем Telegram-канале.
Защитник Украины получил тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевого задания. К сожалению, рана была несовместима с жизнью.
Куленко был родом из Новоархангельщины из села Покотилово. У него остались отец и трое детей.
"Его семья сейчас переживает страшные времена. И вся область скорбит вместе с ними. Пусть земля для Алексея будет пухом. Спасибо за героизм. Вечная память!" - написала Черная.
Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины лейтенант Юрий Михайлов. Ему был всего 21 год, и он мечтал стать офицером и изменить страну.
Он любил рыбачить. Кроме того, занимался спортом, играл в футбол и часто путешествовал. Ему было сложно сидеть на одном месте, поэтому даже на фронте он ходил по позициях.
Мы также писали о том, что на Донбассе от пули снайпера погиб 41-летний защитник Украины Василий Островский. Он служил в 24-ой отдельной механизированной бригаде имени короля Данила, которая дислоцируется в Яворове Львовской области.