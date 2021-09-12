На Донбассе погиб боец ВСУ: был родом с Кировоградщины

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил погиб еще один военный ВСУ. Жизнь старшего сержанта Алексея Куленко оборвалась 11 сентября.

Об этом сообщает глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная в своем Telegram-канале.

Защитник Украины получил тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевого задания. К сожалению, рана была несовместима с жизнью. Куленко был родом из Новоархангельщины из села Покотилово. У него остались отец и трое детей. "Его семья сейчас переживает страшные времена. И вся область скорбит вместе с ними. Пусть земля для Алексея будет пухом. Спасибо за героизм. Вечная память!" - написала Черная.