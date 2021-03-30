На Донбасі медик витягла пораненого бійця з-під кулеметного обстрілу: фото героїні

Минулого тижня 20 березня під Шумами в Донецькій області були обстріляні військові ЗСУ. При цьому 24-річна лікар-реаніматолог Світлана витягла пораненого захисника України з поля бою, де вівся кулеметний вогонь.

Про це розповів військовий журналіст Ігор Левенок на своїй сторінці в Facebook .

Журналіст захопився вчинком медика і підкреслив, що вона могла б спокійно працювати в якомусь затишному медзакладі та будувати свою кар'єру, або ж виїхати в Польщу і отримувати там набагато більше, але замість цього вона "місить грязь у вологих окопах під Горлівкою" разом з українськими вояками.

"Думаєте таке тільки в кіно показують? Як санітарка або медсестра тягне бійця з поля бою! Ні, таке буває насправді, в центрі Європи, де війна триває вже восьмий рік! І вона це зробила! І врятувала, людське життя, ризикуючи власним!" - написав Левенок.

Медик Світлана, яка врятувала пораненого бійця (фото: facebook.com/Ігор Левенок)

Він також описав розмову зі Світланою.

- Так ви його врятували?

- Ні, я думала тільки як би все швидше зробити. Накласти турнікет і відтягнути його в безпечну зону...

- Але ж по вам стріляв ворожий кулеметник!

- Так, напевно... Я про це не думала.

- А якби ви не встигли накласти той турнікет?

- Я не знаю що б було...

- Скільки ви важите?

- 48 кілограмів...

- А він?

- А він - більше...

- То ви його врятували, людина ж вижила!!!

- Та ні, я просто зробила все, що змогла.

Командування частини представило Світлану до нагородження орденом Богдана Хмельницького за проявлену мужність і героїзм.

Левенок у коментарі до свого посту додав, що подвиг Світлани вразив навіть досвідчених бійців. Світлана грамотно організувала всю евакуацію. Один поранений уже стікав кров'ю, адже у нього була перебита рука і нога.

Вона скомандувала сержантові, який опинився поруч і разом з ним півсотні метрів тягла пораненого з відкритої місцевості під кулями поки вже підмога не кинула димову завісу. Далі вона на рани встановила бондаж і зупинила кров.