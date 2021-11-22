На Донбассе боевики разгромили целое село: люди бегут в панике (фото)

По словам Каплина, поселок Невельское не впервые пострадал от обстрелов. В 2018-2019 годах дома помогли восстановить международные гуманитарные организации.

Однако в 2021 году началась новая эскалация конфликта. Сначала были обстрелы в конце октября, а самые сильные – в ночь с 13 на 14 ноября.

Населенный пункт был полностью обесточен, были повреждены линии электропередач. 16 домов было повреждено и 3 – полностью разрушено.

В ночь с 16 на 17 ноября поселок снова был обстрелян и было повреждено еще 9 домов.

По состоянию на ноябрь 2021 года в Невельском проживало 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 пожилых человека.

После масштабных обстрелов, остаться в поселке решило три семьи – 5 человек.

Всех остальных помогли эвакуировать в безопасное место с остатками уцелевшего скота и имущества. 21 ноября за жителями поселка приехали сотрудники гуманитарной миссии.

Люди в панике бегут к родственникам в окрестные населенные пункты, в Кривой Рог, Херсон. Поселок Невельское практически полностью разрушен и людям оставаться там очень опасно.

Фото: На Донбассе боевики разгромили целое село (facebook.com/evgeny.kaplin)