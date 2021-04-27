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На Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ: з'явилося фото загиблого бійця

Новость на русском → Донбас, Вівторок 27 квітня 2021 22:45
На Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ: з'явилося фото загиблого бійця Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинув ще один воїн ЗСУ
Автор: Styler

Сьогодні, 27 квітня, на Донбасі в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав травми несумісні з життям. Ще троє наших бійців отримали бойові травми.

Про це повідомляє ОТГ "Північ" на своїй сторінці в Facebook.

Поранених воїнів доставили до лікувального закладу. Їм надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров'я задовільний.

Пізніше стало відомо, що загинув старший сержант ЗСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області. Фото загиблого опублікувала Волочиська міська рада.

На Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ: з'явилося фото загиблого бійця

Роман Гуляк (фото: facebook.com/volochyskaOTG)

"На жаль, війна забирає кращих синів! Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, житель Волочиська, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу країну на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і знайомим Романа. Схиляємося в скорботі разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі також прокоментували загибель захисника України.

  • Вічна пам'ять герою і царство небесне... Щирі співчуття родині;
  • Вічна пам'ять герою. Нехай з богом спочиває. Співчуваємо рідним;
  • Вічна пам'ять загиблому... Батькам щирі слова співчуття;
  • Світла і вічна пам'ять Роману! Щирі співчуття Тамарі Павлівні! Жахлива звістка!!!
  • Вічна пам'ять полеглим воїнам, боляче і сумно від таких звісток, щирі співчуття рідним, пораненим якнайшвидшого одужання, і здоров'я, красно дякую за Україну!

Нагадаємо, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий ЗСУ Іван Ковалевський. Близькі розповіли про героя.

Раніше переможець "Караоке на Майдані" загинув на шахті в Павлограді.

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