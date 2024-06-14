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Демин ответил на критику Гордона и честно сказал, что о нем думает

Пятница 14 июня 2024 20:21
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Демин ответил на критику Гордона и честно сказал, что о нем думает Демин и Гордон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Журналист и блогер Слава Демин рассказал, что он думает о Дмитрии Гордоне, который публично оценил его работу. Как оказалось, слова коллеги его не обидели.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Демин эксклюзивно рассказал, почему оценка от Гордона ему даже приятна.

С чего все началось

На днях Гордон дал новое интервью, в котором он оценил работу других журналистов. Рамина Эсхакзай и Наталья Мосейчук получили оценку "не мой сайз". А о Демине он высказался отдельно

"То, что он делает, уже интереснее, но мне кажется, что он хочет понравиться своим собеседникам. А это мне не нравится", - заявил Гордон. Демин ответил на критику Гордона и честно сказал, что о нем думает

Демин отреагировал на заявление Гордона (фото: instagram.com/slavademin_official)

Реакция Дёмина

Блогер отметил, что уже слышал о словах Гордона. И они его не обидели.

"Мне льстит то, что человек, который снимает и делает интервью более 30 лет, я считаю, что это высокая оценка меня. По сравнению с другими интервьюерами, это прямая высокая оценка. Мне это льстит", - заявил Демин.

"Он, наверное, опирался больше на наше интервью, по поводу того, что я пытаюсь как-то понравиться. Но когда я делал интервью с Дмитрием, у меня была несколько иная подача интервью и другое видение самих интервью. Сейчас они глубже", - добавил он.

Также журналист сказал, что думает о Гордоне. Демин назвал его "великим профессионалом своего дела". Он также считает, что журналист является "человеком, который круто делает интервью".

"О позиции и так далее мы сейчас не будем говорить. Я уже говорил о том, почему он делает интервью на русском, почему он публикует какие-то посты о россиянах. Потому что он хочет показать самим россиянам, потому что у него большая российская аудитория, что они дебилы", - резюмировал Демин.

Кстати, недавно мы уже рассказывали, что Надя Дорофеева и Николас Карма "нарвались" на мошенников.

Кроме того, ранее стало известно, что Василий Вирастюк официально развелся с женой и впервые показал новую любимую.

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