ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Домашняя уборка может стать причиной проблем с печенью: ученые сделали предупреждение

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 20:56
Домашняя уборка может стать причиной проблем с печенью: ученые сделали предупреждение Медики назвали средства для уборки, которые могут нанести вред печени (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученые клиники Майо сделали предупреждение о домашней уборке. Оказалось, что регулярное использование бытовой химии может нанести непоправимый вред здоровью человека. И при этом страдают не только легкие, но и печень.

Об этом говорится в статье Eatthis.

Печень в организме человека выполняет важную функцию фильтрации. Все, что попадает в организм, проходит через него и выходить с желчью.

О том, что вредная пища и алкоголь в больших количествах может сильно навредить печени, знают уже многие. Однако есть и другие факторы, которые очень губительны для этого внутреннего органа.

Как отметили ученые, использование бытовой химии во время домашней уборки, наносят вред печени очень сильный.

Практически все средства бытовой химии дают испарения, а компоненты – это потенциальные токсины. При вдыхании этих веществ легкими, они попадают в кровь, а оттуда – в печень.

Это относится в первую очередь, к различным аэрозолям – освежители воздуха, дезодоранты, полироль, средства для очистки стекла.

Как снизить риск воздействия

При домашней уборке стоит минимизировать использование таких средств. Например, применять их только во время генеральной уборки – раз в несколько недель.

Также рекомендуется использовать защитную маску во время уборки и специальные перчатки.

Помещение нужно хорошо проветривать после такой уборки и при этом не находится там, где применялись средства бытовой химии.

Какие еще факторы влияют на здоровье печени

  • Злоупотребление алкоголем
  • Увлеченность татуировками
  • Употребление грязных фруктов, овощей и зелени
  • Частое употребление жирной и жареной пищи
  • Большое количество соли
  • Малоподвижный образ жизни

Напомним, ранее мы писали о том, что назван напиток, которые образует жир на животе.

А также рассказывали о том, что ученые назвали неожиданную пользу сыра для организма.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье печень советы
LITE
Влюблен по уши: Бен Аффлек не мог отвести взгляд от Дженнифер Лопес в платье из прозрачного шифона
Влюблен по уши: Бен Аффлек не мог отвести взгляд от Дженнифер Лопес в платье из прозрачного шифона