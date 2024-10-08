Домашня тушкованка з кролика і підчеревини: рецепт м'ясної консервації на зиму

Що потрібно для тушкованки з кролика

Для того, щоб приготувати смачну тушкованку з кролика, на 7 банок об'ємом 0,5 л потрібні такі продукти:

підчеревина - 0,5 кг;

кролик - 2,5 кг;

сіль - 30 г;

чабер - 2 ч. л.;

чорний перець горошком - по 2 шт. на банку;

духмяний перець - по 1 шт. на банку;

Як затушкувати м'ясо кролика на зиму

Щоб тушкованка була смачною, кролятину краще обирати свіжу, а не заморожену. Хоча готувати тушкованку можна з замороженого кролика, таке м'ясо буде більш сухим.

Кроликів потрібно очистити від потрохів, а потім обов'язково вимочити у воді. Замочування допоможе видалити залишки крові та усунути специфічний запах. До того ж завдяки цьому консервація не буде мати осаду.

Кролячу тушку потрібно розрізати на частини та покласти у глибоку каструлю. Всипте сіль та залийте м'ясо холодною водою так, щоб воно було повністю покрите рідиною.

Вимочувати кролятину рекомендують протягом 3-4 годин, але це залежить від якості м'яса та віку кроликів. Також можна замінити воду на чисту 2-3 рази і за необхідності збільшити час вимочування.

Вимочене м'ясо має бути м'якшим. Перекладіть кролика в іншу миску та зачекайте, доки стече зайва рідина. Після цього м'ясо потрібно нарізати на порційні шматочки разом з кісточками.

Щоб зробити тушкованку з кролика ситною, необхідно додати підчеревину, на якій є не лише сало, а й м'ясо. Підчеревину потрібно нарізати на шматочки вагою 80 г.

Щоб тушкованка з кролика була смачною, додають підчеревину (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Покладіть шматочки підчеревини в миску з кролятиною, всипте сіль та чабер для маринаду. Перемішайте м'ясо зі спеціями.

На дно чистих банок для консервації викладіть по одній горошині запашного духмяного перцю та по дві горошини чорного перцю. Лавровий лист використовувати не рекомендують - ця пряна рослина надає гіркого присмаку.

Спочатку розкладіть підчеревину, а потім викладіть кролятину, залишивши 1-2 см до країв в банки. Після цього потрібно тушкувати м'ясо, обравши спосіб консервації.

До країв банки треба залишити відстань (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Як консервувати тушкованку в автоклаві

Одразу закрийте банки з м'ясом кришками, використовуючи такі, які закручуються. Банки потрібно поставити в автоклав та консервувати тушкованку протягом 30 хвилин за температури в 110 градусів. При цьому закачувати повітря в автоклав не потрібно.

Як консервувати тушкованку в каструлі

Для консервації м'яса можна використовувати більш простий метод тушкування в каструлі. Для цього потрібно поставити закриті банки з м'ясом в каструлю, залити посуд водою та поставити на маленький вогонь.

Час приготування тушкованки таким методом становить 6 годин. Важливо щоб вода під час кипіння не потрапляла в банки. При википанні рідини також необхідно доливати окріп.

Як консервувати тушкованки в духовці

Щоб консервувати м'ясо в духовці, банки спочатку потрібно накрити фольгою замість кришок.

Духовку потрібно розігріти до температури 120 градусів і тушкувати м'ясо в банках протягом 6 годин. Після цього банки потрібно щільно закрити стерилізованими кришками.