Домашняя тушенка из кролика и подбрюшины: рецепт мясной консервации на зиму

Осень - время заготовки овощной и мясной консервации на зиму. Хотя обычно тушенку готовят из свинины, мясо кролика - хороший вариант, особенно, если добавить подбрюшины.
О том, как сделать вкусную тушенку на зиму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того чтобы приготовить вкусную тушенку из кролика, на 7 банок объемом 0,5 л нужны следующие продукты:
Чтобы тушенка была вкусной, крольчатину лучше выбирать свежую, а не замороженную. Хотя готовить тушенку можно из замороженного кролика, такое мясо будет более сухим.
Кроликов нужно очистить от потрохов, затем обязательно вымочить в воде. Замачивание поможет удалить остатки крови и устранить специфический запах. К тому же, благодаря этому консервация не будет иметь осадка.
Кролью тушку нужно разрезать на части и положить в глубокую кастрюлю. Всыпьте соль и залейте мясо холодной водой так, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью.
Вымачивать крольчатину рекомендуют в течение 3-4 часов, но это зависит от качества мяса и возраста кроликов. Также можно заменить воду чистой 2-3 раза и при необходимости увеличить время вымачивания.
Вымоченное мясо должно быть более мягким. Переложите кролика в другую миску и подождите, пока стечет лишняя жидкость. После этого мясо нужно нарезать на порционные кусочки вместе с косточками.
Чтобы сделать тушенку из кролика сытной, необходимо добавить подбрюшину, на которой есть не только сало, но и мясо. Подбрюшину нужно нарезать на кусочки весом 80 г.
Чтобы тушенка из кролика была вкусной, добавляют подбрюшину (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Переложите кусочки подбрюшины в миску с крольчатиной, всыпьте соль и чабер для маринада. Перемешайте мясо со специями.
На дно чистых банок для консервации выложите по одной горошке душистого душистого перца и по две горошины черного перца. Лавровый лист использовать не рекомендуют - это пряное растение придает горькому привкусу.
Сначала разложите подбрюшину, а затем выложите крольчатину, оставив 1-2 см до краев в банки. После этого нужно тушить мясо, выбрав способ консервации.
До краев банки нужно оставить расстояние (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Как консервировать тушенку в автоклаве
Сразу закройте банки с мясом крышками, используя закручивающиеся. Банки нужно поставить в автоклав и консервировать тушенку в течение 30 минут при температуре в 110 градусов. При этом закачивать воздух в автоклав не нужно.
Как консервировать тушенку в кастрюле
Для консервации мяса можно использовать более обычный способ тушения в кастрюле. Для этого необходимо поставить закрытые банки с мясом в кастрюлю, залить посуду водой и поставить на небольшой огонь.
Время приготовления тушенки таким методом составляет 6 часов. Важно, чтобы вода во время кипения не попадала в банки. При выкипании жидкости также необходимо доливать кипяток.
Как консервировать тушенку в духовке
Чтобы консервировать мясо в духовке, банки сначала нужно накрыть фольгой вместо крышек.
Духовку нужно разогреть до температуры 120 градусов и тушить мясо в банках в течение 6 часов. После этого банки нужно плотно закрыть стерилизованными крышками.
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