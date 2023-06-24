Домашня аптечка. Які лікарські трави варто заготовити у липні

Які лікарські трави треба зібрати у липні

Подорожник великий. Листя рослини має антисептичні властивості й допомагає при загоюванні ран. Воно також корисне при бронхіті, пневмонії, проблемах зі шлунково-кишкового тракту і нирками. Подорожник зупиняє кровотечі, знімає біль, а при прийомі всередину - покращує сон.

Календула. Квіти рослини ефективні проти нагноєння та опіків. Вони допомагають при хворобах ясен і горла. Також знімають запалення і надають антисептичну дію.

Мати-й-мачуха. Ця рослина корисна при загоюванні ран, має протизапальні і потогінні властивості.

Звіробій корисний при запаленнях рота і горла, захворюваннях дихальних шляхів, проблеми зі шлунково-кишкового тракту, хворобах серця і судин.

Лопух великий. Його листя використовують при хворобах суглобів і опіках. При прийомі всередину лопух покращує травлення, виводить токсини.

Хвощ польовий. Ця рослина має протизапальну, ранозагоювальну і сечогінну властивості, а також кровоспинну дію на організм.

Ромашка лікарська. Квітка має протизапальні властивості, добре тамує біль. Вона також допомагає при лікуванні вірусних хвороб, заспокоює нервову систему, покращує сон.

Іван чай. Ця рослина є чудовим замінником китайського зеленого чаю. Вона здатна зменшити біль у вухах і горлі, сприяє загоєнню виразок. Чай з травою заспокоює нервову систему.

Собача кропива. Трава діє як заспокійливе. Ефективна при нервових розладах, апатії. Застосовують цю рослину для лікування органів дихання, шлунково-кишкового тракту, судин і серця.

Цикорій. Можна заготовляти не тільки корінь, а й квітки і листя. Вони знімуть запалення, очистять рану, поліпшать травлення і серцеву діяльність.

Кропива. Насіння рослини має кровоспинну дію, зміцнює імунітет, очищає кров.

Деревій. Трава має протизапальну дію, знезаражує і знімає спазми в м'язових тканинах.

З лікарських рослин можна виготовити відвари чи настої (фото: freepik)

Правила збирання

Збирати лікарські рослини треба тільки в суху погоду. Найкращий час - з 8 до 9 год ранку або з 16 до 19 год. Якщо зібрати трави у вологу погоду, або коли на них ще є роса, то вони важче піддаються сушінню. Кореневища можна заготовлювати у будь-яку погоду.

Уважно придивіться до зелені, яку заготовляєте. Якщо є ураження попелицею, павутинним кліщем, або є ознаки хвороб (плями, цвіль, зміна кольору або деформація листя), то не беріть такі трави.

Листя заготовляють до цвітіння або в самому його початку, квітки збирають після їх повного розкриття, плоди - у міру дозрівання.

Як правильно засушити трави

Переберіть рослини, видаліть сміття, бруд, комах. Листя, стебла, квітки необхідно сушити під навісом, в тінистому місці. Коріння і плоди можна залишати під сонцем.

Для сушки можна використовувати духову шафу, спеціальні електричні сушарки, або досить розкласти трави на папері тонким шаром. Трави сушаться від 3 до 10 днів. Якщо вони легко і з тріском ламаються, то значить вони уже достатньо сухі.

Заготовлені рослини треба скласти у тканинні або паперові пакети й підписати. Можна зберігати їх і в банках. Листя, квіти і плоди зберігаються протягом 1-2 роки, а корені - 2-3 роки.

Із засушених лікарських рослин можна виготовити настоянки, відвари чи мазі.