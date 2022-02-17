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Домашний уход за кожей: полезные лайфхаки от косметолога

Автор: Марина Настевич

Кожа защищает нас от негативного воздействия окружающей среды и нуждается в постоянном и тщательном уходе. Ваше утро должно начинаться с удаления продуктов "ночной" жизнедеятельности клеток кожи, а вечер - заканчиваться удалением скопившейся за день грязи и косметики.

Косметолог Юлия Баранова поделилась в Instagram полезными фишками и нюансами, которые помогут вам в домашнем уходе за кожей добиться максимального результата.

Советы для красивой кожи:

  • Гликолевая кислота круто работает за счет маленькой молекулы и глубины ее проникновения. Но она обладает и самой высокой раздражающей силой. Лучше не использовать, если кожа с высыпаниями или склонна - ситуация может усугубиться.
  • Кислая форма витамина С (Ascorbic Acid) чаще всего тоже может быть тригером для высыпаний.
  • Чтобы ретинол сработал мягче, без побочных реакций (особенно если ыы новичок), перед ним можно использовать продукт с Ниацинамидом или просто увлажнить (но без дополнительных активных компонентов).

Как лучше использовать средства для лица в домашних условиях (фото: freepik.com)

  • Если по какой-то причине у вас нет крема для зоны вокруг глаз, минимальное увлажнение вы все равно получаете от продуктов для лица во время моргания за счет сокращения круговой мышцы глаза.
  • Вопреки уже устоявшемуся временем мнению, при проблемной коже и пост акне лучше выбрать азелаиновую кислоту вместо салициловой: меньше иссушения кожи, а толку, как по мне, в разы больше.
  • Косметика на основе пептидов не дает моментальный результат. Стойкий и крутой эффект раскрывается по накоплению ориентировочно через месяц.
  • Муцин улитки не увлажняет. В его составе много гликолевой кислоты, потому он работает по ее принципу: ускоряет регенерацию и отшелушивает.

Ранее мы сообщали, что косметолог предупредила о коварном продукте для лица.

А также публиковали секреты стройности и красоты примы-балерины Екатерины Кухар, которая в 40 выглядит на 25.

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