Домашній догляд за шкірою: корисні лайфхаки від косметолога

Шкіра захищає нас від негативного впливу навколишнього середовища і потребує постійного і ретельного догляду. Ваш ранок має починатися з видалення продуктів "нічної" життєдіяльності клітин шкіри, а вечір - закінчуватися видаленням бруду і косметики, що накопичилися за день.
Косметолог Юлія Баранова поділилася в Instagram корисними фішками і нюансами, які допоможуть вам в домашньому догляді за шкірою домогтися максимального результату.
Поради для красивої шкіри:
Гліколева кислота круто працює за рахунок маленької молекули і глибини її проникнення. Але вона володіє і найвищою дратівливою силою. Краще не використовувати, якщо шкіра з висипаннями або схильна - ситуація може посилитися.
Кисла форма вітаміну С (Ascorbic Acid) найчастіше теж може бути тригером для висипань.
Щоб ретинол спрацював м'якше, без побічних реакцій (особливо якщо ви новачок), перед ним можна використовувати продукт з Ніацинамідом або просто зволожити (але без додаткових активних компонентів).
Як краще використовувати засоби для обличчя в домашніх умовах (фото: freepik.com)
Якщо з якоїсь причини у вас немає крему для зони навколо очей, мінімальне зволоження ви все одно отримуєте від продуктів для оюличчя під час моргання за рахунок скорочення кругового м'яза ока.
Всупереч вже усталеній часом думці, при проблемній шкірі і пост акне краще вибрати азелаїнову кислоту замість саліцилової: менше висушування шкіри, а толку, як на мене, в рази більше.
Косметика на основі пептидів не дає моментальний результат. Стійкий і крутий ефект розкривається по накопиченню орієнтовно через місяць.
Муцин равлика не зволожує. У його складі багато гліколевої кислоти, тому він працює за її принципом: прискорює регенерацію і відлущує.