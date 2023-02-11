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Домашній сир з 3 складників за 10 хвилин: ви більше не купите магазинний!

Домашній сир (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашній сир, приготований на власній кухні, здивує вас ніжним смаком, а ще простотою в приготуванні. І головне - він значно дешевший за магазинний.

Рецептом поділилася на YouTube каналі кулінарка Alina FooDee.

Складники:

  • Молоко (магазинне жирністю 3,3%) - 1 л
  • Сметана (магазинне жирністю 20%) - 200 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Сіль - 1 ч. л.

Вихід сиру: 365-390 г

Покрокове приготування

Нагрійте молоко до кипіння, додайте сіль. Яйця змішайте зі сметаною та влийте в молоко. Доведіть суміш до кипіння. Проваріть 5-7 хвилин до появи крупних пластівців

Друшляк вистеліть двома шарами марлі, процідіть масу. Зверху покладіть блюдце та гніт вагою 1-2 кг.

Залиште в такому положенні до повного остигання. Сир готовий.

Він чудово підходить до чаю або кави на сніданок.

Раніше ми писали, що додати до фаршу замість хліба, щоб котлети стали ще смачнішими.

Крім того читайте, як приготувати тонкі млинці на молоці, які виходять завжди.

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