Домашний сыр из 3 ингредиентов за 10 минут: вы больше не купите магазинный!

Домашний сыр, приготовленный на собственной кухне, удивит вас нежным вкусом, а еще простотой в приготовлении. И главное – он значительно дешевле магазинного.

Он отлично подходит к чаю или кофе на завтрак.

Оставьте в таком положении до полного остывания. Сыр готов.

Нагрейте молоко до кипения, добавьте соль. Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Доведите смесь до кипения. Проварите 5-7 минут до появления крупных хлопьев.

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