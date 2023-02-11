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Домашний сыр из 3 ингредиентов за 10 минут: вы больше не купите магазинный!

Домашний сыр (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Домашний сыр, приготовленный на собственной кухне, удивит вас нежным вкусом, а еще простотой в приготовлении. И главное – он значительно дешевле магазинного.

Рецептом поделилась на YouTube канале кулинар Alina FooDee.

Составляющие:

  • Молоко (магазинное жирностью 3,3%) – 1 л
  • Сметана (магазинное жирностью 20%) – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль – 1 ч. л.

Выход творога: 365-390 г

Пошаговое приготовление

Нагрейте молоко до кипения, добавьте соль. Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Доведите смесь до кипения. Проварите 5-7 минут до появления крупных хлопьев.

Дуршлаг выстелите двумя слоями марли, процедите массу. Сверху уложите блюдце и гнет весом 1-2 кг.

Оставьте в таком положении до полного остывания. Сыр готов.

Он отлично подходит к чаю или кофе на завтрак.

Раньше мы писали, что добавить в фарш вместо хлеба, чтобы котлеты стали еще вкуснее.

Кроме того, читайте, как приготовить тонкие блины на молоке, которые выходят всегда.

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