Домашній сир з 3 складників за 10 хвилин: ви більше не купите магазинний!
Домашній сир, приготований на власній кухні, здивує вас ніжним смаком, а ще простотою в приготуванні. І головне - він значно дешевший за магазинний.
Рецептом поділилася на YouTube каналі кулінарка Alina FooDee.
Складники:
- Молоко (магазинне жирністю 3,3%) - 1 л
- Сметана (магазинне жирністю 20%) - 200 г
- Яйця - 3 шт.
- Сіль - 1 ч. л.
Вихід сиру: 365-390 г
Покрокове приготування
Нагрійте молоко до кипіння, додайте сіль. Яйця змішайте зі сметаною та влийте в молоко. Доведіть суміш до кипіння. Проваріть 5-7 хвилин до появи крупних пластівців
Друшляк вистеліть двома шарами марлі, процідіть масу. Зверху покладіть блюдце та гніт вагою 1-2 кг.
Залиште в такому положенні до повного остигання. Сир готовий.
Він чудово підходить до чаю або кави на сніданок.
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