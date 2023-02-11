Домашній сир з 3 складників за 10 хвилин: ви більше не купите магазинний!

Домашній сир, приготований на власній кухні, здивує вас ніжним смаком, а ще простотою в приготуванні. І головне - він значно дешевший за магазинний.

Складники:

Молоко (магазинне жирністю 3,3%) - 1 л

Сметана (магазинне жирністю 20%) - 200 г

Яйця - 3 шт.

Сіль - 1 ч. л.

Вихід сиру: 365-390 г

Покрокове приготування

Нагрійте молоко до кипіння, додайте сіль. Яйця змішайте зі сметаною та влийте в молоко. Доведіть суміш до кипіння. Проваріть 5-7 хвилин до появи крупних пластівців

Друшляк вистеліть двома шарами марлі, процідіть масу. Зверху покладіть блюдце та гніт вагою 1-2 кг.

Залиште в такому положенні до повного остигання. Сир готовий.

Він чудово підходить до чаю або кави на сніданок.