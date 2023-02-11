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Домашній сир з 3 складників за 10 хвилин: ви більше не купите магазинний!

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Субота 11 лютого 2023 16:45
Домашній сир з 3 складників за 10 хвилин: ви більше не купите магазинний! Домашній сир (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашній сир, приготований на власній кухні, здивує вас ніжним смаком, а ще простотою в приготуванні. І головне - він значно дешевший за магазинний.

Рецептом поділилася на YouTube каналі кулінарка Alina FooDee.

Складники:

  • Молоко (магазинне жирністю 3,3%) - 1 л
  • Сметана (магазинне жирністю 20%) - 200 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Сіль - 1 ч. л.

Вихід сиру: 365-390 г

Покрокове приготування

Нагрійте молоко до кипіння, додайте сіль. Яйця змішайте зі сметаною та влийте в молоко. Доведіть суміш до кипіння. Проваріть 5-7 хвилин до появи крупних пластівців

Друшляк вистеліть двома шарами марлі, процідіть масу. Зверху покладіть блюдце та гніт вагою 1-2 кг.

Залиште в такому положенні до повного остигання. Сир готовий.

Він чудово підходить до чаю або кави на сніданок.

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