Домашний сыр из 3 ингредиентов за 10 минут: вы больше не купите магазинный!

Домашний сыр, приготовленный на собственной кухне, удивит вас нежным вкусом, а еще простотой в приготовлении. И главное – он значительно дешевле магазинного.

Составляющие:

Молоко (магазинное жирностью 3,3%) – 1 л

Сметана (магазинное жирностью 20%) – 200 г

Яйца – 3 шт.

Соль – 1 ч. л.

Выход творога: 365-390 г

Пошаговое приготовление

Нагрейте молоко до кипения, добавьте соль. Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Доведите смесь до кипения. Проварите 5-7 минут до появления крупных хлопьев.

Дуршлаг выстелите двумя слоями марли, процедите массу. Сверху уложите блюдце и гнет весом 1-2 кг.

Оставьте в таком положении до полного остывания. Сыр готов.

Он отлично подходит к чаю или кофе на завтрак.