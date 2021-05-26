Потому что дома такого нет: на Волыни ученицы обокрали кабинет директора

По словам правоохранительницы, сестры-школьницы проникли в кабинет директора 21 мая, где взяли ноутбук.

При этом девочки планировали вернуть технику в понедельник, 24 мая, однако не успели это сделать. Ведь директор заметил исчезновение техники и позвонил в полицию.

Почему школьницы украли технику?

Как рассказал директор, девочки взяли ноутбук чисто для того, чтобы разглядеть его, "потому что дома такого нет". Так школьницы объяснили свой поступок и правоохранителям. А родителям они сказали, что нашли технику на помойке.

"Ноутбук нашли дома у школьниц. Родители о происхождении техники не догадывались", - рассказала Бузулук.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о краже с проникновением.