Потому что дома такого нет: на Волыни ученицы обокрали кабинет директора

В селе Озеро Волынской области две ученицы 4 и 8 классов проникли в кабинет директора школы и украли у ноутбук стоимостью 10 тыс. грн.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Волыни Ольгу Бузулук.
По словам правоохранительницы, сестры-школьницы проникли в кабинет директора 21 мая, где взяли ноутбук.
При этом девочки планировали вернуть технику в понедельник, 24 мая, однако не успели это сделать. Ведь директор заметил исчезновение техники и позвонил в полицию.
Как рассказал директор, девочки взяли ноутбук чисто для того, чтобы разглядеть его, "потому что дома такого нет". Так школьницы объяснили свой поступок и правоохранителям. А родителям они сказали, что нашли технику на помойке.
"Ноутбук нашли дома у школьниц. Родители о происхождении техники не догадывались", - рассказала Бузулук.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о краже с проникновением.
Как мы сообщали ранее, под Киевом выпускница школы избила девочку-подростка.
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