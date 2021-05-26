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Бо вдома такого немає: на Волині учениці обікрали кабінет директора

Автор: Styler

У селі Озеро Волинської області дві учениці 4 і 8 класів проникли в кабінет директора школи і вкрали ноутбук вартістю 10 тис.грн.

Про це повідомляє "Суспільне"з посиланням на прес-секретаря поліції Волині Ольгу Бузулук.

За словами правоохоронниці, сестри-школярки проникли в кабінет директора 21 травня, де взяли ноутбук.

При цьому дівчатка планували повернути техніку в понеділок, 24 травня, проте не встигли це зробити. Адже директор помітив зникнення техніки і зателефонував в поліцію.

Чому школярки вкрали техніку?

Як розповів директор, дівчатка взяли ноутбук чисто для того, щоб розгледіти його, "тому що вдома такого немає". Так школярки пояснили свій вчинок і правоохоронцям. А батькам вони сказали, що знайшли техніку на смітнику.

"Ноутбук знайшли вдома у школярок. Батьки про походження техніки не здогадувалися", - розповіла Бузулук.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку з проникненням.

Як ми повідомляли раніше, під Києвом випускниця школи побила дівчинку-підлітка.

Також нагадаємо, в Луганській області бійка закінчилася ударом ножем для семикласника.

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