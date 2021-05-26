Бо вдома такого немає: на Волині учениці обікрали кабінет директора

За словами правоохоронниці, сестри-школярки проникли в кабінет директора 21 травня, де взяли ноутбук.

При цьому дівчатка планували повернути техніку в понеділок, 24 травня, проте не встигли це зробити. Адже директор помітив зникнення техніки і зателефонував в поліцію.

Чому школярки вкрали техніку?

Як розповів директор, дівчатка взяли ноутбук чисто для того, щоб розгледіти його, "тому що вдома такого немає". Так школярки пояснили свій вчинок і правоохоронцям. А батькам вони сказали, що знайшли техніку на смітнику.

"Ноутбук знайшли вдома у школярок. Батьки про походження техніки не здогадувалися", - розповіла Бузулук.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку з проникненням.