Как дома сделать полезное сливочное масло: Клопотенко представил рецепт

"Масло гхи стало известно благодаря древней медицине Аюрведе. Это очищенное топленое масло, для изготовления которого необходимо натуральное сливочное масло максимальной жирности – 82,5%. Масло гхи широко используется в кухнях Южной Азии. Оно имеет приятный карамельный запах и на нем можно жарить, так как гореть и дымить этот продукт начинает при температуре 250 градусов по Цельсию", - сообщил Клопотенко.

Вы можете использовать его для жарки овощей, омлетов, стейков, делать зажарку для борща.

Не забывайте о правилах хранения этого масла. Если вы готовите этот продукт в дома, то лучше всего его хранить в холодильнике до 3 месяцев. Можно хранить и при комнатной температуре, но в течение одного месяца.

Ингредиенты

Для его приготовления вам нужно взять два брикета сливочного масла 82,5 % жирности.



Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте сливочное масло, сотейник, баночку и марлю. Растопите 2 пачки сливочного масла в сотейнике на среднем огне. Потом надо уменьшить огонь до минимума, чтоб оно не сгорело. Масло гхи должно готовиться на медленном огне 25-30 минут, чтоб оно расслоилось на 3 слоя. Снимите верхнюю пену с масла.

Чтобы понять, что масло гхи готово, посмотрите на дно сотейника – на нем будет осадок.

После процедите масло гхи через 4 слоя марли. Остудите и поставьте в холодильник.

Масло гхи можно сделать дома (фото: klopotenko.com)