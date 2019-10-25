Дом выскочил на дорогу: под Днепром семья четыре года живет с фурой в спальне (видео)

Под Днепром грузовик влетел в частный дом и разрушил стену, "поселившись" на новом месте на целые четыре года. Автомобиль нельзя отогнать, так как есть риск полного обрушения здания. Об этом передает ТСН.

Инцидент произошел осенью 2015-го. Водитель 20-тонной фуры МАН забыл поставить транспорт на ручной тормоз, и тот покатился вниз с базы, врезавшись в дом в спальную комнату. Жильцы чудом остались живы - они успели отскочить.

После этого семья подалала в суд на владельца грузовика и требуют материальной компенсации, но тот не согласен с суммой.

Под Днепром семья живет с грузовиком в спальне (Фото: скриншот)

"Дом виноват, что выскочил на дорогу", - вздыхает хозяйка необычного жилья.

Все это время фура остается в доме в "роле" стены, ржавеет и уже поросла травой.

"Там, по-моему, уже змеюка ползает", - добавила женщина.

Под Днепром семья живет с грузовиком в спальне (Видео: YouTube / ТСН)