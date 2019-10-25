Хата вискочила на дорогу: під Дніпром сім'я чотири роки живе з фурою в спальні (відео)

Під Дніпром вантажівка влетіла у приватний будинок і зруйнувала стіну, "оселившись" на новому місці на цілі чотири роки. Автомобіль не можна відігнати, бо є ризик повного обвалення будівлі. Про це передає ТСН.

Інцидент стався восени 2015-го. Водій 20-тонної фури МАН забув поставити транспорт на ручне гальмо, і той покотився вниз з бази, врізавшись в будинок в спальну кімнату. Мешканці дивом залишилися живі - вони встигли відскочити.

Після цього сім'я подалала до суду на власника вантажівки і вимагають матеріальної компенсації, але той не згоден із сумою.

Під Дніпром сім'я живе з вантажівкою в спальні (Фото: скріншот)

"Хата винна, що вискочила на дорогу", - зітхає господиня незвичайного житла.

Увесь цей час фура залишається в будинку в "ролі" стіни, іржавіє та вже поросла травою.

"Там, по-моєму, вже зміюка повзає", - додала жінка.

Під Дніпром сім'я живе з вантажівкою в спальні (Відео: YouTube / ТСН)