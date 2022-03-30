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Будинок Маші Фокіної під Києвом обстріляли окупанти: собаку розірвало на шматки

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Середа 30 березня 2022 10:43
Будинок Маші Фокіної під Києвом обстріляли окупанти: собаку розірвало на шматки Будинок дідуся Маші Фокіної обстріляли окупанти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

28 березня обстріляли будинок колишнього прем'єра України Вітольда Фокіна. Його онука - українська співачка Маша Фокіна розповіла, як все сталося.

Про це артистка написала в Instagram.

Сім'ю Фокіної позбавили будинку

У будинок сім'ї Фокіної потрапили уламки двох ракет. Як розповіла сама співачка, половина житла була знищена.

"Мою сім'ю позбавили будинку. Російські ракети! Росіяни, це "спецоперація?" Військовий об'єкт? Він вимагав захисту? Там живе моя сім'я! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім'я, згорів дотла! У вас досі відсохлий мозок, що застряг в російських новинах?"- написала вона.

Фокіна розповіла, що через обстріли загинув улюблений собака сім'ї.

"Загинув наш собака, яка намагалася сховатися під лавочкою, на якій любить сидіти мій дідусь і бабуся. Собаку розірвало на шматки", - з гіркотою написала Маша.

Будинок Маші Фокіної під Києвом обстріляли окупанти: собаку розірвало на шматкиБудинок Маші Фокіної під Києвом обстріляли окупанти: собаку розірвало на шматкиБудинок родини Маші Фокіної знищили окупанти (фото: instagram.com/mashafokina)

Відзначимо, що сама Маша з сином проживає зараз в США, звідки вона часто приїжджала в Україну.

Як ми раніше писали, будинок Валерія Харчишина знищили під Гостомелем окупанти.

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