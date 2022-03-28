"Я строил его за все заработанные деньги": дом Валерия Харчишина уничтожили под Гостомелем оккупанты
Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин потерял дом, на который сам работал всю жизнь. Жилище обстреляли российские оккупанты под Гостомелем.
Об этом музыкант сообщил на своей Facebook-странице.
"Этот дом под Гостомелем – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал.
Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники – перестраивал почти все", - написал Валерий.
"Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги", - добавил он.
Родители музыканта переехать не смогли - просто не успели. Также в доме оставались две кошки, которых артист еще недавно кормил.
К счастью, на момент обстрела людей в доме не было, сам Харчишин остается в Украине до победы.
"Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти каца*ские, пока будут тлеть наши дома", - резюмировал Валерий.
Дом Валерия Харчишина обстреляли оккупанты (фото: .facebook.com/valeriy.kharchyshyn)
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