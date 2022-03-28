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"Я строил его за все заработанные деньги": дом Валерия Харчишина уничтожили под Гостомелем оккупанты

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Гостомель, Понедельник 28 марта 2022 09:24
"Я строил его за все заработанные деньги": дом Валерия Харчишина уничтожили под Гостомелем оккупанты Фото: Валерий Харчишин потерял дом под Гостомелем (facebook com valeriy kharchyshyn)
Автор: Людмила Жукова

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин потерял дом, на который сам работал всю жизнь. Жилище обстреляли российские оккупанты под Гостомелем.

Об этом музыкант сообщил на своей Facebook-странице.

"Этот дом под Гостомелем – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал.
Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники – перестраивал почти все", - написал Валерий.

"Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги", - добавил он.

Родители музыканта переехать не смогли - просто не успели. Также в доме оставались две кошки, которых артист еще недавно кормил.

К счастью, на момент обстрела людей в доме не было, сам Харчишин остается в Украине до победы.

"Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти каца*ские, пока будут тлеть наши дома", - резюмировал Валерий.

&quot;Я строил его за все заработанные деньги&quot;: дом Валерия Харчишина уничтожили под Гостомелем оккупанты&quot;Я строил его за все заработанные деньги&quot;: дом Валерия Харчишина уничтожили под Гостомелем оккупантыДом Валерия Харчишина обстреляли оккупанты (фото: .facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

Напомним, что защищая Мариуполь в составе полка "Азов" погиб чемпион мира по кикбоксингу.

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Валерий Харчишин
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