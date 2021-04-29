"Дом дракона": все детали приквела "Игры престолов" от HBO

О чем сериал

События нового сериала развернутся за много лет до событий "Игры престолов", когда королевский дом Таргариенов находился на пике своего могущества.

В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь". После смерти старого короля принц и принцесса Таргариен начнут борьбу за трон, и каждого наследника поддержит своя партия сподвижников. Это приведет к началу гражданской войны на Вестеросе, известной как "Танец драконов".

Также представлен актерский состав:

Эмма Д'Арси сыграет принцессу Рейнир Таргариен;

Стив Туссен - Корлис Велариона или Морского Змея;

Пэдди Консидайн - короля Визериса и Таргариена;

Мэтт Смит - принца Дэймона Таргариена;

Оливия Кук - Алисенту Хайтауэр;

Рис Иванс - Отто Хайтауэра.

Что еще известно?

В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера сериала состоится в 2022 году. Музыку для него напишет композитор "Игры престолов" Рамин Джавади.

Смит и Д'Арси на первых фото со съемок (twitter.com/Readibly)