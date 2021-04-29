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"Дом дракона": все детали приквела "Игры престолов" от HBO

Автор: Styler

Компания HBO объявила о старте производства "Дома дракона" - многосерийного приквела культового сериала "Игра престолов".

Как пишет ВВС, "Дом дракона" начали снимать в Корнуолле.

О чем сериал

События нового сериала развернутся за много лет до событий "Игры престолов", когда королевский дом Таргариенов находился на пике своего могущества.

В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь". После смерти старого короля принц и принцесса Таргариен начнут борьбу за трон, и каждого наследника поддержит своя партия сподвижников. Это приведет к началу гражданской войны на Вестеросе, известной как "Танец драконов".

Также представлен актерский состав:

  • Эмма Д'Арси сыграет принцессу Рейнир Таргариен;
  • Стив Туссен - Корлис Велариона или Морского Змея;
  • Пэдди Консидайн - короля Визериса и Таргариена;
  • Мэтт Смит - принца Дэймона Таргариена;
  • Оливия Кук - Алисенту Хайтауэр;
  • Рис Иванс - Отто Хайтауэра.

Что еще известно?

В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера сериала состоится в 2022 году. Музыку для него напишет композитор "Игры престолов" Рамин Джавади.

Смит и Д'Арси на первых фото со съемок (twitter.com/Readibly)

Раньше было подтверждено имя только одного актера, который снимется в приквеле саги.

Напомним, умерла британская актриса Дайана Ригг, прославившаяся благодаря "Игре престолов" и роли "девушки Бонда".

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