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"Будинок дракона": всі деталі приквелу "Гри престолів" від HBO

Автор: Styler

Компанія HBO оголосила про старт виробництва "Будинку дракона" - багатосерійного приквелу культового серіалу "Гра престолів".

Як пише ВВС, "Будинок дракона" почали знімати в Корнуоллі.

Про що серіал

Події нового серіалу розгорнуться за багато років до подій "Гри престолів", коли королівський будинок Таргарієнів знаходився на піку своєї могутності.

В основу сюжету лягла книга Джорджа Мартіна "Полум'я і кров". Після смерті старого короля принц і принцеса Таргаріен почнуть боротьбу за трон, і кожного спадкоємця підтримає своя партія сподвижників. Це призведе до початку громадянської війни на Вестеросі, відомої як "Танець драконів".

Також представлений акторський склад:

  • Емма Д'Арсі зіграє принцесу Рейнір Таргаріен;
  • Стів Туссен - Корліс Веларіона або Морського змія;
  • Педді Консідайн - короля Візеріса і Таргаріена;
  • Метт Сміт - принца Деймона Таргаріена;
  • Олівія Кук - Алісенту Хайтауер;
  • Ріс Іванс - Отто Хайтауера.

Що ще відомо?

У першому сезоні буде 10 епізодів. Прем'єра серіалу відбудеться в 2022 році. Музику для нього напише композитор "Гри престолів" Рамін Джаваді.

Сміт і Д'арсі на перших фото зі зйомок (twitter.com/Readibly)

Раніше було підтверджено ім'я тільки одного актора, який зніметься в приквелі саги.

Нагадаємо, померла британська актриса Дайана Рігг, яка прославилася завдяки "Грі престолів" і ролі "дівчини Бонда".

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