"Будинок дракона": всі деталі приквелу "Гри престолів" від HBO

Про що серіал

Події нового серіалу розгорнуться за багато років до подій "Гри престолів", коли королівський будинок Таргарієнів знаходився на піку своєї могутності.

В основу сюжету лягла книга Джорджа Мартіна "Полум'я і кров". Після смерті старого короля принц і принцеса Таргаріен почнуть боротьбу за трон, і кожного спадкоємця підтримає своя партія сподвижників. Це призведе до початку громадянської війни на Вестеросі, відомої як "Танець драконів".

Також представлений акторський склад:

Емма Д'Арсі зіграє принцесу Рейнір Таргаріен;

Стів Туссен - Корліс Веларіона або Морського змія;

Педді Консідайн - короля Візеріса і Таргаріена;

Метт Сміт - принца Деймона Таргаріена;

Олівія Кук - Алісенту Хайтауер;

Ріс Іванс - Отто Хайтауера.

Що ще відомо?

У першому сезоні буде 10 епізодів. Прем'єра серіалу відбудеться в 2022 році. Музику для нього напише композитор "Гри престолів" Рамін Джаваді.

Сміт і Д'арсі на перших фото зі зйомок (twitter.com/Readibly)