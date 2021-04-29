"Будинок дракона": всі деталі приквелу "Гри престолів" від HBO

Компанія HBO оголосила про старт виробництва "Будинку дракона" - багатосерійного приквелу культового серіалу "Гра престолів".
Як пише ВВС, "Будинок дракона" почали знімати в Корнуоллі.
Події нового серіалу розгорнуться за багато років до подій "Гри престолів", коли королівський будинок Таргарієнів знаходився на піку своєї могутності.
В основу сюжету лягла книга Джорджа Мартіна "Полум'я і кров". Після смерті старого короля принц і принцеса Таргаріен почнуть боротьбу за трон, і кожного спадкоємця підтримає своя партія сподвижників. Це призведе до початку громадянської війни на Вестеросі, відомої як "Танець драконів".
Також представлений акторський склад:
У першому сезоні буде 10 епізодів. Прем'єра серіалу відбудеться в 2022 році. Музику для нього напише композитор "Гри престолів" Рамін Джаваді.
Сміт і Д'арсі на перших фото зі зйомок (twitter.com/Readibly)
Раніше було підтверджено ім'я тільки одного актора, який зніметься в приквелі саги.
Нагадаємо, померла британська актриса Дайана Рігг, яка прославилася завдяки "Грі престолів" і ролі "дівчини Бонда".