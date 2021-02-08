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Дом в Чернобыле: стало известно, какой бизнес можно открыть за 0 грн

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле предлагается в бесплатное арендное пользование двухэтажный дом, площадью 698,40 кв. м. Он расположен в Иванковском районе на улице Кирова 13. Теперь стало известно, какой офис можно открыть в этом здании.

Об этом сообщили в ЦОТИЗ в комментарии ТСН.

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Отмечается, что данный дом сдается не для жилья, а для размещения там офиса коммерческой деятельности.

"Этот двухэтажный дом мы сдаем исключительно как объект коммерческой недвижимости. Например, офис или хостел, поскольку в Чернобыль постоянно приезжают туристы. Он не будет использоваться как постоянное жилье. Арендаторы получат спецразрешение, пребывание в зоне отчуждения будет четко регламентировано", — рассказали в ЦОТИЗ.

Также в ведомстве отметили, что недвижимость бесплатно сдается в аренду, чтобы госредприятие "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" не просило денег у государства, а смогло самостоятельно получать средства на дальнейшие проекты и развитие.

Отметим, что техническое состояние объекта аренды — удовлетворительное. Имущество может быть использовано по любому целевому назначению. Потенциальный арендатор должен соответствовать требованиям к лицу арендатора, определенным статьей 4 Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".

В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction)

Как мы писали ранее, каждый желающий может поселиться в Чернобыле вот в таком доме.

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