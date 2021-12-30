Должны ли учителя задавать домашние задания на каникулы: многие этого не знают

Как известно, многие учителя считают, что нужно закрепить изученный материал.

Так, домашнее задание на каникулы помогает детям не забыть все, что было изучено в течение семестра. Однако, когда дети получают много заданий от каждого учителя, то каникулы перестают быть отдыхом.

По словам экспертов, ученикам и учителям нужен перерыв от учебного процесса, ведь это положительно повлияет на работу организма.

Во время каникул нужно отдыхать

Все потому, что отдых улучшит производительность ученика в будущем

К тому же ученые доказали, что отдых повышает производительность, ведь организм получает возможность восстановить силы.

Когда школьники отдохнут, то они не просто получат мощный заряд энергии для новых учебных подвигов, но и станут более креативными. Ученые доказали, что творческие "озарения" приходят именно к тем, кто часто отдыхает.

Отдых возвращает утраченную мотивацию

Как известно, быть одинаково мотивированным и заряженным на протяжении долгого времени сложно. Поэтому длительная концентрация на одной задаче существенно снижает производительность. А поскольку учебных предметов много, то долго концентрироваться удается не всегда.

В конце семестра школьники часто обессилены, поэтому хороший отдых помогает сохранять сосредоточенность даже во время выполнения сложных заданий.

Стоит ли задавать домашние задания

Некоторые эксперты говорят, что нужно уменьшить объем домашних заданий, а кто-то требует вообще их запретить.

Если давать детям слишком много заданий, то это приведет к снижению производительности. И дети будут уставать еще до начала нового семестра.

Поэтому задания на каникулы, если они все же будут, то должны быть простыми и интересными.