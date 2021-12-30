Чи повинні вчителі задавати домашні завдання на канікули: багато хто цього не знає

Як відомо, багато вчителів вважає, що потрібно закріпити вивчений матеріал.

Так, домашнє завдання на канікули допомагає дітям не забути все, що було вивчено впродовж семестру. Однак, коли діти отримують багато завдань від кожного вчителя, то канікули перестають бути відпочинком.

За словами експертів, учням та вчителям потрібна перерва від навчального процесу, адже це позитивно вплине на роботу організму.

Під час канікул потрібно відпочивати

Все тому, що відпочинок покращить продуктивність учня у майбутньому

До того ж науковці довели, що відпочинок підвищує продуктивність, адже організм отримує можливість відновити сили.

Коли школярі відпочинуть, то вони не просто отримають потужний заряд енергії для нових навчальних звершень, а й стануть більш креативними. Вчені довели, що творчі "осяяння" приходять саме до тих, хто часто відпочиває.

Відпочинок повертає втрачену мотивацію

Як відомо, бути однаково мотивованим та зарядженим впродовж довгого часу складно. Тому тривала концентрація на одному завданні суттєво знижує продуктивність. А оскільки навчальних предметів багато, то довго концентруватися вдається не завжди.

Наприкінці семестру школярі часто знесилені, тому хороший відпочинок допомагає зберігати зосередженість навіть під час виконання складних завдань.

Чи варто задавати домашні завдання

Деякі експерти кажуть, що потрібно зменшити обсяг домашніх завдань, а хтось вимагає взагалі їх заборонити.

Якщо давати дітям забагато завдань, то це призведе до зниження продуктивності. І діти будуть втомлюватись ще до початку нового семестру.

Тож завдання на канікули, якщо вони все ж таки будуть, то мають бути простими й цікавими.