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Должны ли учителя задавать домашние задания на каникулы: многие этого не знают

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 15:58
Должны ли учителя задавать домашние задания на каникулы: многие этого не знают Нужно ли ученикам задавать домашние задания (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все дети всегда с нетерпением ждут на каникулы, чтобы отдохнуть от учебы Однако, часто дети получают немалый список домашних заданий по учебным предметам.

Должны ли учителя задавать домашние задания на каникулы, сообщили на сайте "На урок".

Как известно, многие учителя считают, что нужно закрепить изученный материал.

Так, домашнее задание на каникулы помогает детям не забыть все, что было изучено в течение семестра. Однако, когда дети получают много заданий от каждого учителя, то каникулы перестают быть отдыхом.

По словам экспертов, ученикам и учителям нужен перерыв от учебного процесса, ведь это положительно повлияет на работу организма.

Во время каникул нужно отдыхать

Все потому, что отдых улучшит производительность ученика в будущем

К тому же ученые доказали, что отдых повышает производительность, ведь организм получает возможность восстановить силы.

Когда школьники отдохнут, то они не просто получат мощный заряд энергии для новых учебных подвигов, но и станут более креативными. Ученые доказали, что творческие "озарения" приходят именно к тем, кто часто отдыхает.

Отдых возвращает утраченную мотивацию

Как известно, быть одинаково мотивированным и заряженным на протяжении долгого времени сложно. Поэтому длительная концентрация на одной задаче существенно снижает производительность. А поскольку учебных предметов много, то долго концентрироваться удается не всегда.

В конце семестра школьники часто обессилены, поэтому хороший отдых помогает сохранять сосредоточенность даже во время выполнения сложных заданий.

Стоит ли задавать домашние задания

Некоторые эксперты говорят, что нужно уменьшить объем домашних заданий, а кто-то требует вообще их запретить.

Если давать детям слишком много заданий, то это приведет к снижению производительности. И дети будут уставать еще до начала нового семестра.

Поэтому задания на каникулы, если они все же будут, то должны быть простыми и интересными.

Ранее мы сообщали, что школы Киева ушли на каникулы.

Также мы писали, что во Львове мужчина переодевался в женщину и пробирался в школы.

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