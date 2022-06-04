Что должен сделать каждый водитель перед началом движения: этим нельзя пренебрегать

Что нужно сделать перед началом движения

Проверьте кузов

Нужно обойти вокруг машины и осмотреть состояние кузова. Довольно часто бывает так, что на парковке повреждают авто. Заметив еще на стоянке повреждение краски, вы сможете понять, кто в этом виноват и с кого требовать компенсацию.

Шины

После этого нужно проверить состояние шин. На глаз можно определить, насколько хорошо накачано колесо. Стоит на каждое колесо нажать ногой, ведь если оно легко проминается, то такое его нужно подкачать.

Проверка зеркал

Если на одной машине ездит несколько водителей, то каждый из них выставляет зеркала под себя, а, значит, перед тем, как куда-то ехать, нужно проверить их настройки.

Также, если вы ездите одни на машине, то все равно нужно проверять зеркала, ведь вокруг автомобилей на стоянке часто играют дети, которые могут сбить положение боковых зеркал.

Тормоза

Важно убедиться в исправности тормозной системы.

В частности, проверить их можно короткими торможениями во время движения на небольшой скорости. Если вы заметили какие-то отклонения в работе тормозов, то ехать дальше нельзя.

Прежде чем двинуться с места, нужно убедиться в том, что: