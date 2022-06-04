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Що повинен зробити кожен водій перед початком руху: цим не можна нехтувати

Що потрібно зробити перед початком руху авто (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожен водій до початку руху повинен ретельно оглядати автомобіль. Це потрібно для того, щоб виявити проблеми з машиною й усунути їх.

Однак, багато водіїв нехтують цим правилом, вважаючи, що їх машина надійна. Про це повідомляє Ukr.Media.

Що потрібно зробити перед початком руху

Перевірте кузов

Потрібно обійти навколо машини та оглянути стан кузова. Досить часто буває так, що на парковці пошкоджують авто. Помітивши ще на стоянці пошкодження фарби, ви зможете зрозуміти, хто в цьому винен і з кого вимагати компенсацію.

Шини

Після цього потрібно перевірити стан шин. На око можна визначити, наскільки добре накачано колесо. Варто на кожне колесо натиснути ногою, адже якщо воно легко проминається, то таке його потрібно підкачати.

Перевірка дзеркал

Якщо на одній машині їздить кілька водіїв, то кожен з них виставляє дзеркала під себе, а, значить, перед тим, як кудись їхати, потрібно перевірити їх налаштування.

Також, якщо ви їздите одні на машині, то все одно потрібно перевіряти дзеркала, адже навколо автомобілів на стоянці часто грають діти, які можуть збити положення бічних дзеркал.

Гальма

Важливо переконатися в справності гальмівної системи.

Зокрема, перевірити їх можна короткими гальмуваннями під час руху на невеликій швидкості. Якщо ви помітили якісь відхилення в роботі гальм, то їхати далі не можна.

Перш ніж рушити з місця, потрібно переконатися в тому, що:

  • всі пасажири і ви надійно пристебнуті ременями безпеки;
  • водійське сидіння знаходиться в правильному положенні, у всіх напрямках є повний огляд, без зусиль і перешкод можна користуватися всіма органами управління;
  • всі двері добре закриті.

Раніше ми повідомляли, що може серйозно нашкодити двигуну авто.

Також цей дієвий спосіб допоможе вберегти автомобіль від подряпин під час паркування.

Окрім того, які дії не можна робити з авто перед продажем.

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