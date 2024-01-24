Доля жорстко покарає ці знаки Зодіаку: хто потрапив до "чорного" списку

Телець

До кінця тижня ви можете з кимось посваритися. Окрім цього, ваша впертість може призвести до того, що ситуація з деякими проблемами сильно загостриться. Намагайтеся тримати себе в руках, інакше на цьому доля не зупиниться.

Беріть на себе відповідальність та не думайте, що хтось інший має відповідати за ваші вчинки. Якщо ви зумієте врівноважити думки і спробуєте відпочити, усе налагодиться. Спробуйте шукати компроміси.

Лев

Ви потрапили до "чорного списку" не просто так. Доля вирішила показати помилки, які ви ігнорували. Настав час взятися за розум. Будьте відповідальними та послідовними, інакше імпульсивні вчинки призведуть до того, що ви з усіма посваритеся.

Не дратуйте друзів та колег, приборкайте егоїзм та почніть шукати компроміси. Ви здатні уникнути неприємних ситуацій, але для цього потрібно докласти чимало зусиль. Пам'ятайте про те, що ви маєте думати про інших.