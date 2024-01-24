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Судьба жестко накажет эти знаки Зодиака: кто попал в "черный" список

Кому следует готовиться к неудачам (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца недели судьба может испытать на прочность представителей трех знаков Зодиака. Им предстоит бороться с проблемами.

Кого решила наказать судьба, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Телец

К концу недели вы можете с кем-то поссориться. Кроме того, ваше упрямство может привести к тому, что ситуация с некоторыми проблемами сильно обострится. Старайтесь держать себя в руках, иначе на этом судьба не остановится.

Берите на себя ответственность и не думайте, что кто-то другой должен отвечать за ваши поступки. Если вы сумеете уравновесить мысли и попытаетесь отдохнуть, все наладится. Попытайтесь искать компромиссы.

Лев

Вы попали в "черный список" не просто так. Судьба решила показать ошибки, которые вы игнорировали. Пора взяться за ум. Будьте ответственными и последовательными, иначе импульсивные поступки приведут к тому, что вы со всеми поссоритесь.

Не раздражайте друзей и коллег, укротите эгоизм и начните искать компромиссы. Вы способны избежать неприятных ситуаций, но для этого нужно приложить немало усилий. Помните о том, что вы должны думать о других.

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