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Доля жорстко покарає три знаки Зодіаку. На кого чекають проблеми

Яким знакам Зодіаку не пощастить у коханні (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Кінець липня та серпень можуть боляче вдарити по представниках трьох знаків Зодіаку. Проблеми та невдачі можуть накрити їх із головою.

Яким знакам Зодіаку настав час готуватися до випробувань, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Риби

До кінця літа вам варто багато чого змінити. Всесвіт вкаже на правильний шлях, але якщо ви не дослухаєтеся до знаків, врятувати ситуацію буде складно. Вас можуть сильно розчарувати чимало подій.

І якщо ви зрозумієте, що не спроможні вирішити всі проблеми самостійно, не бійтеся заручитися підтримкою. Доля помилує тих, хто наважиться визнати помилки.

Стрілець

Вам можуть розбити серце, образа та розчарування боляче вдарять по самооцінці. На щастя, у вас є ще час. До кінця літа ви зможете запобігти справжній драмі та знайти своє щастя.

Все, що вам потрібно, ви вже маєте. Всесвіт вбереже вас від нещастя, якщо ви виявите свою щирість. Говоріть про свої почуття, ділиться емоціями та не дозволяйте собі втратити те, що так цінуєте. Усе ще можна врятувати.

Козоріг

Будьте обережні зі своїми бажаннями. До кінця літа ви можете зрозуміти, що досягли того, чого зовсім не хотіли. Злий жарт долі принесе розчарування.

І якщо ви хочете врятуватися від цього удару, якнайшвидше починайте діяти. Обміркуйте свої вчинки та постарайтеся знайти причину своїх невдач. Скоріше за все, вам потрібно поставити перед собою нові цілі, а старі - залишити в минулому.

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