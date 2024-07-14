RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Судьба жестко накажет три знака Зодиака. Кого ждут проблемы

Каким знакам Зодиака не повезет в любви (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Конец июля и август могут больно ударить по представителям трех знаков Зодиака. Проблемы и неудачи могут накрыть их с головой.

Каким знакам Зодиака пора готовиться к испытаниям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Рыбы

До конца лета вам стоит многое изменить. Вселенная укажет на правильный путь, однако если вы не прислушаетесь к знакам, спасти ситуацию будет сложно. Вас могут сильно разочаровать многие события.

И если вы поймете, что не способны решить все проблемы самостоятельно, не бойтесь заручиться поддержкой. Судьба пощадит тех, кто осмелится признать ошибки.

Стрелец

Вам могут разбить сердце, обида и разочарование больно ударят по самооценке. К счастью, у вас еще есть время. До конца лета вы сможете предотвратить настоящую драму и найти свое счастье.

Все, что вам нужно, у вас уже есть. Вселенная убережет вас от несчастья, если вы проявите свою искренность. Говорите о своих чувствах, делитесь эмоциями и не позволяйте себе потерять то, чем так дорожите. Все еще можно спасти.

Козерог

Будьте осторожны со своими желаниями. К концу лета вы можете понять, что пришли к тому, чего совсем не хотели. Злая шутка судьбы принесет разочарование.

И если вы хотите спастись от этого удара, приступайте как можно скорее. Обдумайте свои поступки и постарайтесь найти причину своих неудач. Скорее всего, вам нужно поставить перед собой новые цели, а старые - оставить в прошлом.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология