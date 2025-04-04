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Доля готує приємні сюрпризи: 4 знаки Зодіаку, на яких чекає казковий період

На які знаки зодіаку чекає казковий період у квітні (фото: freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп на квітень 2025 свідчить, що скоро в життя деяких знаків Зодіаку увірветься справжня казка.

Кому доля приготувала сюрпризи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Овен

Квітень буде періодом важливих уроків та переосмислень, особливо в питаннях кар'єри. Проте вже друга частина місяця принесе казкові відчуття. Ви зможете проявити лідерські якості, отримати підвищення чи новий проєкт. У стосунках панувати гармонія. А самотніх представників знаку чекають нові знайомства, які принесуть безліч щасливих миттєвостей.

Телець

Вас квітень навчить звертатися по допомогу. Тема дружби та партнерства вийде на перший план. Ви зможете нарешті покращити наявні зв'язки. Це також вдалий період для налагодження нових контактів. Проте не все відбуватиметься одразу. Комусь доведеться спочатку полишити старі звички. Зірки радять поставити власні потреби на перше місце.

Терези

Терезам обіцяють завершення у стосунках. Вони можуть бути діловими чи особистим. Спочатку період розриву буде непростим, проте зірки хочуть, аби ви пам'ятали: саме це завершення відчинить перед вам двері для нових, кращих та корисніших можливостей, особливо у сфері бізнесу.

Риби

Для Риби перша половина квітня могла здатися непростою, проте вже у другій частині місяця на них чекає безліч винагород. Після складного періоду, який ви могли пережити в роботі та стосунках, доля подарує нові можливості. Астрологи впевнені, щоб багато представників знаку отримають додаткові фінансові доходи та розпочнуть будувати щасливі плани на майбутнє.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, Astrology, Your Tango.

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