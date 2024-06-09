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Доля дасть шанс на щастя цим знакам Зодіаку. З понеділка - нове життя

Кому пощастить наступного тижня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий тиждень з 10 по 16 червня ощасливить представників трьох знаків Зодіаку. Незабаром доля допоможе їм розпочати новий розділ, наповнений радістю та чудесами.

Які знаки Зодіаку почнуть нове життя вже з понеділка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Spiritualify.

Овен

Вас оточать любов'ю та турботою. Новий тиждень буде щасливим і радісним, дива вас приємно здивують. Готуйтеся до змін, розширюйте горизонти та чекайте на сюрпризи від долі.

Будьте джерелом натхнення для тих, хто поруч із вами. Постарайтеся допомогти тим, хто цього потребує. Часом треба розділити щастя з тими, кого воно оминуло.

Терези

Доля готує вам особливий подарунок. Незабаром ви отримаєте можливість обнулитись і почати підкорювати цей світ. Вірте у свої сили та не забувайте про відповідальність за все, що вимовляєте вголос, це важливо.

Не дозволяйте ворогам плести інтриги за спиною. І дослухайтеся до інтуїції. Ви зможете почати жити так, як вам подобається, важливо лише розчистити дорогу на шляху до зірок.

Риби

На вас чекає доленосна зустріч. Швидше за все, наступного тижня ви зможете закрутити роман та отримати запрошення на романтичне побачення. Також ви можете взяти ініціативу у свої руки та почати діяти, змінюючи свої стосунки з коханою людиною.

Починайте нове життя, вам випала рідкісна можливість назавжди залишити в минулому весь негатив. Важливо лише набратися рішучості.

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