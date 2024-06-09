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Судьба даст шанс на счастье этим знакам Зодиака. С понедельника - новая жизнь

Кому повезет на следующей неделе (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 10 по 16 июня, осчастливит представителей трех знаков Зодиака. Вскоре судьба поможет им начать новую главу, наполненную радостью и чудесами.

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь уже с понедельника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Овен

Вас окружат любовью и заботой. Новая неделя будет счастливой и радостной, чудеса вас приятно удивят. Готовьтесь к переменам, расширяйте горизонты и ждите сюрпризов от судьбы.

Будьте источником вдохновения для тех, кто рядом с вами. Постарайтесь помочь тем, кто в этом нуждается. Порой нужно разделить счастье с теми, кого оно обошло стороной. 

Весы

Судьба готовит для вас особенный подарок. Вскоре вы получите возможность обнулиться и начать покорять этот мир. Верьте в свои силы и не забывайте об ответственности за все, что произносите вслух, это важно.\

Не позволяйте врагам плести интриги за вашей спиной. И прислушивайтесь к интуиции. Вы сможете начать жить так, как вам нравится, важно лишь расчистить дорогу на пути к звездам.

Рыбы

Вас ждет судьбоносная встреча. Скорее всего, на следующей неделе вы сможете закрутить роман и получить приглашение на романтическое свидание. Также вы можете взять инициативу в свои руки и начать действовать, меняя свои отношения с любимым человеком.

Начинайте новую жизнь, вам выпала редкая возможность навсегда оставить в прошлом весь негатив. Важно лишь набраться решимости.

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