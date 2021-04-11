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Как долго Украина будет на карантине и возможен ли возврат к привычной жизни: известный врач озвучил прогноз

Автор: Людмила Жукова

В красную карантинную зону Украины попали уже 13 регионов. COVID-19 продолжает атаковать украинцев, а правительство принимает решения о все более строгих ограничениях.

Известный украинский врач Павел Сильковский рассказал нам, сколько в Украине еще может продлиться карантин и, как скоро мы сможем вернуться к привычной жизни.

Карантинные ограничения продлятся до конца 2021 года

Известный украинский врач Павел Сильковский прогнозирует снятие всех карантинных ограничений к концу 2021 года.

"Продолжительность карантина зависит от многих условий и прогнозировать его продолжительность очень трудно. Ибо на это влияют как эпидемиологические факторы, так и психологические, политические и международные. Коронавирус перестал быть исключительно медицинской проблемой и теперь в усилении или ослаблении ограничений роль медиков очень ограничена. Я думаю, что на полное снятие ограничений не стоит рассчитывать раньше, чем конец 2021 года. И это - оптимистический сценарий", - считает медик.

Процесс возвращения к привычной жизни будет нелегким

По мнению медика, в будущем мы еще столкнемся с постковидными проблемами, о которых сейчас еще все молчат.

"Мы вернемся к привычной жизни. Но процесс возвращения будет не таким легким и быстрым, как бы хотелось бы. Ограничения надоедают людям, но постепенно они к ним привыкают. Уход от ограничений будет болезненно восприниматься частью и порождать противоречия. Конфликты будут нарастать и в случае усиления дискриминации по признаку наличия или отсутствия прививок. Со временем мы почувствуем последствия дистанционного образования и отложенный спрос на обращения к врачам в связи с проблемами, которые не фиксировались во время карантина. Волны коронавируса пройдут и так сильно он донимать уже не будет. А вот постковидное состояние в обществе обнаружит еще много новых проблем, которые до сих пор не стоят остро", - резюмировал Павел.

Как мы ранее писали, названо условие полного закрытия страны на карантин.

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