Долги по алиментам: украинцам напомнили о важном нюансе в сезон отпусков

Должники по уплате алиментов имеют право не дать разрешение другому из родителей вывезти ребенка за границу даже на короткий срок. Если же один из родителей хочет поехать с ребенком за границу в отпуск, следует помнить, что в некоторых случаях такое разрешение не требуется. Об этом говорится в Законе Украины № 2475-VIII "О создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

На срок до одного месяца и больше можно вывезти ребенка без разрешения должника, в следующих случаях:

задолженность составляет более 4 месяца;

или более 3 месяца ребенку с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Отметим, что для этого все же необходимо собрать определенный пакет документов:

Справка о наличии у второго с родителей задолженности по уплате алиментов. Ее можно получить по месту исполнения решения о взыскании алиментов.

На границе надо предъявить такую справку.

Также необходимо предоставить документ, который подтверждает инвалидность или тяжелую болезнь ребенка, если такие есть, а долг по алиментам составляет менее четырех месяцев.

Как вывезти ребенка за границу без разрешения должника по алиментам (фото: pixabay.com)

Причем за границу можно выезжать не только в отпуск или на лечение, а и на обучение, для участия в детских соревнованиях, фестивалях, олимпиадах и конкурсах за рубежом.

Отметим, что такой закон защищает одиноких родителей от шантажа со стороны родителей-должников ради отказа от алиментов.

К слову, согласно инициативе Минюста "Чужих детей не бывает" были предусмотрены четыре основные санкции для нежелающих платить алименты.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области 58-летний мужчина поджег машину бывшего зятя за то, что тот бросил его дочь с двумя детьми и отказывался платить алименты.