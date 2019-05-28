Долги по алиментам: украинцам напомнили о важном нюансе в сезон отпусков

Злостные должники по алиментам не всегда могут запретить вывоз ребенка за границу
Должники по уплате алиментов имеют право не дать разрешение другому из родителей вывезти ребенка за границу даже на короткий срок. Если же один из родителей хочет поехать с ребенком за границу в отпуск, следует помнить, что в некоторых случаях такое разрешение не требуется. Об этом говорится в Законе Украины № 2475-VIII "О создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".
На срок до одного месяца и больше можно вывезти ребенка без разрешения должника, в следующих случаях:
Отметим, что для этого все же необходимо собрать определенный пакет документов:
Как вывезти ребенка за границу без разрешения должника по алиментам (фото: pixabay.com)
Причем за границу можно выезжать не только в отпуск или на лечение, а и на обучение, для участия в детских соревнованиях, фестивалях, олимпиадах и конкурсах за рубежом.
Отметим, что такой закон защищает одиноких родителей от шантажа со стороны родителей-должников ради отказа от алиментов.
К слову, согласно инициативе Минюста "Чужих детей не бывает" были предусмотрены четыре основные санкции для нежелающих платить алименты.
Также мы писали о том, что в Тернопольской области 58-летний мужчина поджег машину бывшего зятя за то, что тот бросил его дочь с двумя детьми и отказывался платить алименты.