Борги за аліментами: українцям нагадали про важливий нюанс у сезон відпусток

Боржники за сплатою аліментів мають право не дати дозвіл іншому з батьків вивезти дитину за кордон навіть на короткий термін. Ящо ж один з батьків хоче поїхати з дитиною за кордон у відпустку, варто пам'ятати, що у деяких випадках такий дозвіл не потрібен. Про це говориться в Законі України № 2475-VIII "Про створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

На термін до одного місяця і більше можна вивезти дитину без дозволу боржника, у таких випадках:

заборгованість сягає понад 4 місяці;

або понад 3 місяці дитині з інвалідністю чи тяжкою хворобою.

Зазначимо, що для цього все ж необхідно зібрати певний пакет документів:

Довідка про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів. Її можна отримати за місцем виконання рішення про стягнення аліментів.

На кордоні треба пред’явити таку довідку.

Також необхідно надати документ, який підтверджує інвалідність або тяжку хворобу дитини, якщо такі є, а борг за аліментами складає менше чотирьох місяців.

Як вивезти дитину за кордон без дозволу боржника за аліментами (фото: pixabay.com)

Причому за кордон можна виїздити не лиша у відпустку чи на лікування, а й на навчання, для участі в дитячих змаганнях, фестивалях, олімпіадах і конкурсах за кордоном.

Зазначимо, що такий закон захищає одиноких батьків від шантажу з боку батьків-боржників заради відмови від аліментів.

До слова, згідно з ініціативою Мін'юсту "Чужих дітей не буває" були передбачені чотири основні санкції для небажаючих платити аліменти.

Також ми писали про те, що в Тернопільській області 58-річний чоловік підпалив машину колишнього зятя за те, що той кинув його дочку з двома дітьми і відмовлявся платити аліменти.