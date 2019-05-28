Борги за аліментами: українцям нагадали про важливий нюанс у сезон відпусток

Злісні боржники за аліментами не завжди можуть заборонити вивіз дитини за кордон
Боржники за сплатою аліментів мають право не дати дозвіл іншому з батьків вивезти дитину за кордон навіть на короткий термін. Ящо ж один з батьків хоче поїхати з дитиною за кордон у відпустку, варто пам'ятати, що у деяких випадках такий дозвіл не потрібен. Про це говориться в Законі України № 2475-VIII "Про створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".
На термін до одного місяця і більше можна вивезти дитину без дозволу боржника, у таких випадках:
Зазначимо, що для цього все ж необхідно зібрати певний пакет документів:
Як вивезти дитину за кордон без дозволу боржника за аліментами (фото: pixabay.com)
Причому за кордон можна виїздити не лиша у відпустку чи на лікування, а й на навчання, для участі в дитячих змаганнях, фестивалях, олімпіадах і конкурсах за кордоном.
Зазначимо, що такий закон захищає одиноких батьків від шантажу з боку батьків-боржників заради відмови від аліментів.
До слова, згідно з ініціативою Мін'юсту "Чужих дітей не буває" були передбачені чотири основні санкції для небажаючих платити аліменти.
Також ми писали про те, що в Тернопільській області 58-річний чоловік підпалив машину колишнього зятя за те, що той кинув його дочку з двома дітьми і відмовлявся платити аліменти.