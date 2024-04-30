"Документи оформлені законно": блогерка Монро відповіла, чи може виїжджати за кордон

Блогерка Монро прокоментувала ставлення до можливої мобілізації після прийняття нового закону і відповіла, чи може виїжджати за кордон, адже за документами вона досі чоловік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки виданню "Фокус" .

Що думає Монро про новий закон про мобілізацію

Зі слів знаменитості, в разі погіршення ситуації на фронті вона діятиме відповідно до законів нашої країни.

Блогерка заявила, що має у своєму розпорядженні "всі необхідні документи, оформлені відповідно до закону", і якщо її знову викличуть у ТЦК, вона з'явиться.

Монро визнає, що раніше відчувала страх перед можливим неправильним сприйняттям з боку інших.

"Маю свої особисті хвилювання та ментальні проблеми, але завдяки психотерапії, усвідомленню того, що в мене є права, а також підтримці своїх друзів, я пройшла цей шлях. Тепер вважаю, що мої фобії були спровоковані саме неперевіреною інформацією з Telegram-каналів", - поділилася вона.

Також блогерка зазначила, що була приємно здивована ставленням співробітників ТЦК.

"Там чудові працівники. Усі, з ким я спілкувалася, ставилися до мене ввічливо і з повагою. Єдиний момент - система, на жаль, досі лишається пострадянською, бо незрозуміло, де який кабінет, також немає електронних черг, як в eHealth чи податковій", - сказала Монро.

"Але я була народжена в СРСР, тому це для мене не проблема. навряд чи побачу. Зрештою, у черзі можна почитати книжку, монтувати відео, роздивлятися людей навколо, яких у повсякденному житті я навряд чи побачу", - продовжила вона.

Щодо заборони на виїзд за кордон для чоловіків, Монро висловила думку, що слід діяти справедливо: або закрити кордон для всіх, або відкрити його для всіх. В іншому разі, на її думку, це дискримінація.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Ми постійно говоримо про жінок, які виїжджають із дітьми, але ж не всі жінки мають дітей. Не всі можуть мати дітей, а деякі свідомо не хочуть. Скажіть, чим принципово відрізняється батько, у якого двоє дітей, від того, у якого їх троє? Такі питання лежать у площині моралі", - каже Монро.

"Не хочеться про це розмовляти, тому що в мене немає дітей - це по-перше. По-друге, я можу виїхати за кордон. По-третє, маю соціальний і фінансовий капітал. Однак я знаю людей, які сьогодні навіть бояться вийти з дому", - поміркувала зірка.

І від таких людей, каже вона, "немає толку". Блогерка не хоче проживати їхнє життя, але й нікому не бажає прожити її.