Документальний проєкт "Щоденники війни: голоси тих, хто вижив, і тих, хто ні" відкриється у Києві

У рамках презентації відбудеться панельна дискусія "Щоденники як его-документи війни".

Спікери дискусії:



• Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України

• Діана Попова, директорка Музею історії міста Києва

• Наталія Ємченко, членкиня Наглядової Ради Фонду Ріната Ахметова.

Модеруватиме подію Олексій Ананов — журналіст, ведучий, театральний продюсер.

Розмова буде йти про значення его-документа в контексті війни та його роль як документа, який створюють професіонали та звичайні люди, що фіксують події воєнного часу.

Також частиною програми стане читання уривків щоденників героїв Музею "Голоси Мирних". Читають акторка та телеведуча Римма Зюбіна і актор та ведучий Олексій Суханов.

Музейний простір ґрунтується на двох справжніх історіях з Маріуполя, переданих до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це історії Катерини Савенко та Володимира Величка. Історії трагедії та порятунку. Історії з різними завершеннями — вони розповідають все саме так, як було, з перших вуст.

Музей збирає, зберігає та ділиться свідченнями мирних людей про пережите під час війни в Україні з 2014 року, є найбільшим таким архівом у світі та вже налічує понад 120 тисяч історій.

Вхід на відкриття за підтвердженою реєстрацією.