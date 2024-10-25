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Документальный проект "Дневники войны: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет" откроется в Киеве

Фото: документальный проект "Дневники войны: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет" (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентует документальный проект "Дневники войны: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках презентации состоится панельная дискуссия "Дневники как эго-документы войны".

Спикеры дискуссии:


• Анатолий Хромов, глава Государственной архивной службы Украины
• Диана Попова, директор Музея истории города Киева
• Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.
Модерировать событие Алексей Ананов – журналист, ведущий, театральный продюсер.

Разговор будет идти о значении эго-документа в контексте войны и его роли как документа, который создают профессионалы и обычные люди, фиксирующие события военного времени.

Также частью программы станет чтение отрывков дневников героев Музея "Голоса Мирных". Читают актриса и телеведущая Римма Зюбина и актер и ведущий Алексей Суханов.

Музейное пространство основывается на двух подлинных историях из Мариуполя, переданных в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это истории Екатерины Савенко и Владимира Величко. История трагедии и спасения. Истории с разными завершениями – они рассказывают все именно так, как было, из первых уст.

Музей собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и уже насчитывает более 120 тысяч историй.

Вход на открытие по подтвержденной регистрации .

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Ринат Ахметов