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Доктор развенчала основной миф о чистке организма, идущий еще из СССР

Автор: Людмила Жукова

Всем известно выражение "зашлакованность" организма. Но этому не стоит верить, так как в медицине вообще нет такого понятия.

Об этом сообщила на Facebook медик-дерматолог Виктория Ганжа.

"Почему-то оно используется именно к человеку. И это что-то необычное, что-то сидящее в внутренностях. "Зашлакованность". Зашлакованными становятся все, от мала до велика, потому что, если взрослый человек, то шлаков больше, а ребенок, то конечно меньше, но какой-то шлак в нем все равно где-то взялся", - рассказала специалист.

Врач изначально объяснила, откуда взялось слово шлак.

Шлак (нем. Schlacke)— расплавленная или затвердевшая масса различных примесей, являющаяся побочным продуктом металлургических процессов и используется для изготовления вяжущих материалов (шлакоцемент), то есть отходы производства.

Врач объяснила, что единственное, что может быть грязное в кишечнике - это каловые массы. И все. Не нужно верить, в то, что печень и кишечник стоит "очищать от шлаков".

"А те, кто сейчас расскажет мне, что "нам помогал метод чистки печени маслом и лимонным соком" и скажет, что - видел камни своими глазами, то это на самом деле смесь слизи, непереваренного масла и желчных пигментов, обработанных лимонным соком", - резюмировала медик.

Отметим, что понятие "очищение от шлаков" в медицине пошло еще от "старой школы" врачей в СССР. Пациенту предлагали чистить печень,желчный пузырь, кишечник от так называемых шлаков и токсинов.

Как мы ранее писали, этот чудо-продукт повышает иммунную систему и улучшает пищеварение.

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