Доктор розвінчала основний міф про чищення організму, який йде ще з СРСР

"Чомусь воно використовується саме до людини. І це щось незвичайне, щось сидить в нутрощах. "Зашлакованість". Зашлакованими стають всі, від малого до великого (до старого), тому що, якщо доросла людина, то шлаків більше, а дитина, то звичайно менше, але якийсь шлак в ньому все одно десь взявся", - розповіла фахівець.

Лікар спочатку пояснила, звідки взялося слово шлак.

Шлак (нім. Schlacke) - розплавлена або затверділа маса різних домішок, що є побічним продуктом металургійних процесів і використовується для виготовлення в'яжучих матеріалів (шлакоцемент), тобто відходи виробництва.

Лікар пояснила, що єдине, що може бути брудне в кишечнику - це калові маси. І все. Не потрібно вірити, в те, що печінку і кишечник варто "очищати від шлаків".

"А ті, хто зараз розповість мені, що "нам допомагав метод чищення печінки маслом і лимонним соком" і скаже, що - бачив камені своїми очима, то це насправді суміш слизу, неперетравленої олії і жовчних пігментів, оброблених лимонним соком", - резюмувала медик.

Відзначимо, що поняття "очищення від шлаків" в медицині пішло ще від "старої школи" лікарів в СРСР. Пацієнту пропонували чистити печінку, кишечник від так званих шлаків і токсинів.