Доктор рассказала о "темной стороне " кофе: кому с ним быть осторожным

Установлено, что для взрослых допустимый максимум – 400 мг кофеина в день и не более 200 мг за один прием.

Что произойдет, если потреблять больше?

Кофеин является мощным освободителем катехоламинов (норадреналина и, в меньшей степени, адреналина) – гормонов, отвечающих за стимулирующее действие на наш организм. Это может привести к ощущению нервозности, раздражительности или тревоги, учащенному сердцебиению и проблемам со сном.

Исследования последних лет имеют спорные данные о влиянии употребления кофеина на состояние сердца и сосудов. Хотя доказано, что употребление кофе может повышать артериальное давление и ускорять сердцебиение, но обычно эти эффекты быстро проходят.

Также последние исследования опровергли, что стимулирующее действие кофеина повышает риск возникновения нарушений ритма сердца – аритмий.

Это не означает, что кофеин не может вызвать значительных сердечных симптомов.

Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и высокой чувствительностью к кофеину следует быть осмотрительными и не превышать рекомендованные нормы.



Кстати, наш организм может адаптироваться к воздействию кофеина.

Поэтому здоровые люди, регулярно пьющие кофе, вряд ли будут испытывать такие симптомы, как учащенное сердцебиение.